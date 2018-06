Clima | caldo | il 2018 al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800

Meteo - il caldo sta per arrivare : con “Scipione” Clima rovente fino a inizio giugno : Manca ormai pochissimo alla prima vera ondata di calore in arrivo sulla penisola. Con l’anticiclone “Scipione”, che gradualmente conquisterà l'Italia a partire da domani, le temperature schizzeranno ben al di sopra delle medie del periodo. Il caldo continuerà e aumenterà per tutta la prossima settimana.-- Dopo un lungo periodo molto instabile sul nostro Paese sembra (finalmente) arrivare il caldo. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli ...

Antibiotici : un Clima caldo rende i batteri più resistenti : Con alte temperature e nelle città densamente abitate, i batteri sviluppano una maggiore resistenza agli Antibiotici. Lo rivela uno studio realizzato dagli epidemiologi del Boston Children’s Hospital e dell’Università di Toronto, pubblicato su Nature climate Change. Confrontando una serie di dati sul trattamento di alcuni batteri con le coordinate geografiche e con le temperature medie locali, il team ha scoperto che le temperature ...

Clima : aprile 2018 il 400esimo mese di fila più caldo della norma : Secondo gli scienziati il mese di aprile di quest'anno è stato il 400esimo consecutivo con temperature più alte della norma: una serie che è iniziata nel febbraio del 1985 e che da allora non si è mai interrotta.Continua a leggere

Dal caldo estivo alla neve : Clima pazzo in Francia : Dal caldo quasi estivo alla neve con vento gelido: questo il passaggio climatico avvenuto in Francia negli ultimi giorni. In soli 7 giorni le spiagge della Normandia sono passate da scenari estivi a quelli invernali: martedì scorso la costa era affollata da persone in costume da bagno, e oggi si registra una temperatura percepita di -3°C contro i 27°C di pochi giorni prima. Diramata l’allerta arancione per rischio piogge e inondazioni nei ...