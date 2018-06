Cittadella | Venturato | ' Ci abbiamo provato | dispiace non essere in finale Futuro? Qui

Cittadella - Venturato : 'A Frosinone serve un'impresa - proveremo a realizzarla' : Un pareggio che non cancella le speranze di qualificazione, ma rende la partita di ritorno un ostacolo altissimo da superare. L'andata della semifinale playoff di serie B tra Cittadella e Frosinone ...

Cittadella - Venturato : 'Prestazione vera - ora vogliamo fare qualcosa di importante' : Il Cittadella fa festa: eliminato il Bari alla prima gara dei playoff di Serie B. Basta il 2-2 , in virtù della migliore posizione in classifica, guadagnata in seguito alla penalizzazione dei ...