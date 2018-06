Cisterna Film Festival il vincitore nella sezione Next Generation

romadailynews

: Cisterna Film Festival: “Il tratto” vince nella sezione “Next Generation” - LatinaToday : Cisterna Film Festival: “Il tratto” vince nella sezione “Next Generation” - RBcasting : #CisternaFilmFestival: #ilTratto di #AlessandroStevanon vince la sezione giovanissimi #NextGeneration… - FilmFilmFilmF : Cisterna Film Festival: “Il tratto” di Alessandro Stevanon vince la sezione giovanissimi Next Generation -

(Di domenica 10 giugno 2018) Grande inizio per il, che per questa edizione numero 4 ha rinnovato in parte la sua veste dedicando una giornata alla, dedicata agli under 18. Si è tenuta ieri 7 giugno, infatti, la proiezione dei cortometraggi finalisti della categoria in questione, presso l’auditorium della scuola media Plinio il Vecchio della cittadina stessa, alla presenza di una platea di giovanissimi studenti curiosi e interessati alla visione. I titoli proiettati sono stati sette: Big booom (Russia, 2016, 4’) di Marat Narimanov; Birdy wouaf wouaf (Turchia, 2016, 4’) di Ayce Kartal; Los dos cines de Yody Jarsún (Argentina, 2017, 5’) di Alejandro Gallo Bermúdez; Il dottore dei pesci (Italia, 2017, 16’) di Susanna Della Sala; El niño y la noche (Argentina, 2017, 12’) di Claudia Ruiz; Shadower (Corea del Sud, 2018, 20’) di Ki Bong Kwak; Il tratto (Italia, 2017, ...