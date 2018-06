Ciclocross – Internazionali d’Italia Series | Colledani e Teocchi sfiorano la top-3 nel

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) L’élite friulano e la under 23 bergamasca del Team Bianchi Countervail quarti nelle rispettive categorie a Pineto Un percorso impegnativo, un caldo estivo, due prestazioni positive declinate in altrettanti quarti posti. Questo il riassunto della domenica per il Team Bianchi Countervail, protagonista con l’élite Nadire la under 23 Chiara– entrambi equipaggiati con Methanol CV – dell’Aprutium Race, terza prova did’Italia, disputata a Pineto (Teramo) domenica 10 giugno. Nadirsi è piazzato quarto nella gara Open maschile, partita alle 14.30 sotto un sole cocente, ma vivace sin dalle prime battute. Reduce da un periodo di recupero dopo alcuni problemi fisici, il 23enne di San Daniele del Friuli è stato protagonista soprattutto nella parte centrale della corsa, lottando per la vittoria ...