Ciclismo - la novità dello speed gel : “doping tecnologico” per le cronometro? La novità al Giro del Delfinato - l’UCI indaga : Durante il Giro del Delfinato potremmo avere assistito a una nuova rivoluzione nel mondo del Ciclismo . I corridori della Lotto Soudal, infatti, hanno impiegato lo speed gel applicandolo sulle proprie gambe durante la cronometro a squadre. L’UCI sta esaminando questo prodotto come ha rivelato il commissario Jean-Michel Voets: “Non posso sapere se sia lecito o no, ma penso che sia meglio valutare tutto a fine corsa“. A riportare ...

Ciclismo – Un museo in cantiere e la novità Var - a tutto Sagan : “è la strada giusta - ma quell’episodio con Cavendish…” : Peter Sagan ha raccontato gli ultimi mesi trascorsi ad allenarsi in vista del Tour de France, sottolineando poi di essere favorevole all’introduzione del Var nel Ciclismo Allenamenti pesanti in palestra e in sella alla sua bici, fatica e sudore per farsi trovare pronto il prossimo 7 luglio per la partenza del Tour de France. Peter Sagan non lascia nulla al caso e, dopo il lavoro svolto negli Stati Uniti, è tornato in Europa dove oggi ...