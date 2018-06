Ciclismo | congelati i premi di Chris Froome per la vittoria alla Vuelta 2017! Attesa per

oasport

(Di domenica 10 giugno 2018) Nove mesi farisultava non negativo al salbutamolo in un controllo antidoping effettuatodi Spagna. La sentenza tarda ad arrivare, nel frattempo il britannico ha vinto il Giro d’Italia 2018 con una memorabile azione sul Colle delle Finestre e ora si appresta a partecipare al Tour de France, andando a caccia della mitica doppietta che manca da 20 anni. Il caso salbutamolo sembra essere lontano drisoluzione, il Tribunale Antidoping verosimilmente non si pronuncerà prima della partenza della Grande Boucle (prevista per 7 luglio) e l’incertezza ha convinto gli organizzatori delladi Spagna a congelare iin denaro che spetterebbero al capitano del Team Sky per il trionfo dell’anno scorso. Di recente, infatti, sono stati effettuati tutti i bonifici ai vari corridori ma non a, proprio indegli sviluppi giudiziari. ...