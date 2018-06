Ci sono 7 comuni in cui oggi non si vota perché nessuno vuole fare il sindaco

Il Presidente del Consiglio comunale Russo : I giovani sono la speranza della comunità" : ...In sordina - ha commentato Francesco Russo - i ragazzi delle associazioni e della parrocchia di Mirto Crosia hanno saputo mettere su qualcosa di straordinario non solo per la qualità degli spettacoli ...

Ambiente - Realacci : “Orgoglio nei piccoli Comuni - dove le comunità sono coese” : “Oggi sono con LegAmbiente a Torrecuso (BN) a celebrare l’orgoglio e l’onore dell’Italia nei piccoli Comuni per Voler bene all’Italia. Quella di quest’anno è un’edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri borghi più belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro valorizzazione. E spero che saremo in molti oggi a farlo“: lo ha dichiarato Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, oggi a ...

I madrelingua inglesi sono i peggiori comunicatori del mondo? : «Molti madrelingua sono felici che la loro sia diventata la lingua globale usata in tutto in mondo. E pensano di non dover sprecare tempo a impararne un'altra " ha dichiarato Chia Suan Chong, ...

Comunicazione Inps : parte il nuovo REI - cosa cambia e per chi sono le novità : Si allarga la platea dei beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) come confermato dall’Inps. Dal 1° luglio le novità riguardanti la misura di sostegno al reddito per famiglie e soggetti disagiati verrà erogato più facilmente proprio per via di alcune interessanti e già programmate novità. La notizia riguarda tutti coloro che presentando la domanda da venerdì prossimo, cioè dal 1° giugno, inizieranno a percepire il benefit dal mese successivo. ...

Jacopo Fo benedice il governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...

Amministrative in Sardegna - si vota il 10 giugno : ma in 5 comuni non ci sono candidati : Persiste poi un generale discredito della politica che ha cessato di essere percepita come un alto servizio a beneficio del bene comune e allontana le persone dall'impegno pubblico'

«Non ci sono animali gay ma umani sì» : le discriminazioni della comunità LGBT in Africa : Valori impregnati di cultura cristiana: nel 2012 la comunità quacchera , una delle più numerose al mondo, ha pubblicato un comunicato nel quale dichiarava che «l'omosessualità è un peccato» e che «...

'sono stufa di parlare di errori e orrori dei comunisti. Parliamo degli amori'. Intervista a Luciana Castellina - di G. Fantasia - : Al Salone del Libro per il suo nuovo lavoro. 'Oggi manca il mettersi insieme per cambiare la società. La politica ha perso legittimità e si vota a casaccio'

Luciana Castellina : "sono stufa di parlare di errori e orrori dei comunisti. Parliamo degli amori" : Sei personaggi, tre coppie - Münevver Andaç e Nâzim Hikmet, Arghirò Polichronaki e Nikos Kokovlìs, Sylvia Berman e Robert Thompson – e un'autrice – Luciana Castellina - che ha deciso di parlare di loro nel suo nuovo libro, "Amori Comunisti", appena uscito per la casa editrice Nottetempo, scritto da giornalista, da militante politica e da intellettuale irriducibile quale è. "Non si tratta di ...

Roma - giallo dietro l'aumento della produzione di rifiuti : indagine dei vigili nelle discariche per capire se ci sono accessi di altri comuni : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Migranti - i non comunitari regolari sono 3 - 7 milioni : Resta stabile il numero di Migranti regolari in Italia. I non comunitari regolarmente residenti nel nostro paese a 1 gennaio 2017 sono in tutto 3.714.137 e provengono principalmente da Marocco, ...

Migranti : sono 3 - 7 mln i non comunitari : ANSA, - ROMA, 9 MAG - I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia all'1 gennaio 2017 sono 3.714.137 e provengono principalmente da Marocco, Albania, Cina e Ucraina. E' il Nord ad ...

Parcheggi per disabili - ci sono comuni che non li concedono a chi è autistico : Ci sono Comuni nel nostro Paese che non rilasciano il permesso per il Parcheggio negli spazi per disabili anche alle persone con grave disabilità psichica e relazionale (come prescrive la legge), altri lo...