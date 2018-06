Chimici e Fisici sono ora professionisti sanitari ed hanno una casa comune

Blastingnews

(Di domenica 10 giugno 2018) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Legge 3/2018, firmato il 23 maggio da Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute della passata legislatura, in Italia l’Ordine deiè diventato Ordine deie dei. Un Albo professionale unico per due categoria difinora percepiti molto differenti tra loro. Il nuovo Ordine sarà annoverato tra le professionie. Ordine unico perSi tratta di un momento storico per il nostro Paese. A questa conclusione si è giunti dopo un lungo iter, come ha dichiarato Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini deie dei. Il riconoscimento di “professionea” aie aicertifica il ruolo in sanità che questigiocato e continuano ad avere. Il nuovo Ordine avrà due Sezioni, la A e B, al cui interno ci ...