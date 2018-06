Che la festa cominci Chi è più felice di Bonafede? Per i pm sarà un toga party

Volley : Superlega - Che festa a Perugia per l'arrivo di Leon : Perugia - L'asso cubano di passaporto polacco, Wilfredo Leon Venero, nuovo acquisto della Sir Safety oggi per la prima volta a Perugia ha abbracciato quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Si è ...

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anChe a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...

PorsChe - A Zuffenhausen la festa per i 70 anni del marchio : Era l8 giugno 1948 quando la Porsche ottenne il permesso di circolazione per la sua prima vettura, la 356. Oggi, a settantanni esatti da quel giorno, lo stesso esemplare sarà esposto allinterno della mostra 70 Years Porsche Sportscar organizzata al Porsche Museum di Stoccarda per celebrare le 70 candeline del marchio tedesco. La Porsche è infatti uno dei pochi costruttori al mondo a possedere il primo veicolo mai prodotto dal proprio brand e di ...

Città 'blindata' per le manifestazioni pubbliChe : ... può da un lato appesantire l'attività organizzativa ma dall'altro offre ai partecipanti una condizione di più sicurezza e di miglior fruizione degli spettacoli oltre a garantire maggiormente gli ...

Cecchinato - Palermo in festa e maxisChermo : ... Roberto Rizzo - che non conoscevano Marco e che praticano poco il tennis, eppure quasi gridare ad ogni punto del nostro atleta, trascinati dall'onda di entusiasmo che si vive in nel mondo sportivo ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa Che travolgerà Milano : Dall'11 al 17 giugno prossimi, il capoluogo sarà animato da spettacoli, eventi, workshop gratuiti di Danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale. Non mancheranno ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa Che travolgerà Milano (3) : (AdnKronos) - Anche l’università partecipa attivamente all’organizzazione di OnDance: Milano-Bicocca contribuisce a questa settimana di festa, ma anche di approfondimento, indirizzando cinque corsi accademici a produrre elaborati di approfondimento sulla Danza approcciata dalle discipline economiche

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa Che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) - Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente,

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa Che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - "Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatament

SuperEnalotto - anChe senza 6 in dieci fanno festa : si portano a casa un milione di euro : Nessun 6. Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire nel primo concorso del mese. Il bottino pieno manca da tempo e così per giovedì il premio di prima categoria sale a 43,6 milioni di euro. La...