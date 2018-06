Centro per bimbi autistici | laboratori e orti urbani | rivivono i capannoni ex Saca

In centinaia in Centro per la prima del Ferrara Freak Show : Alle nove e mezzo in punto però gli occhi sono andati tutti agli artisti che, sotto la direzione di un 'presentatore pazzo da circo' si sono esibiti in spettacoli contact " la manipolazione delle ...

Anna Delvey - la truffatrice al Centro del progetto di Shonda Rhimes per Netflix : Anna Delvey sarà la protagonista della nuova serie tv firmata Shonda Rhimes, che sbarcherà presto su Netflix. Il nuovo accordo fra il colosso dello streaming e la regina dei drama lacrimogeni americani si tradurrà presto in un viaggio nella vita della truffatrice geniale. Anna Delvey si è finta infatti una ricca ereditiera tedesca per truffare diverse persone per centinaia di migliaia di dollari. Anna Delvey, Shonda Rhimes acquisisce i diritti ...

MotoGp - Pedrosa non si sbottona : “il mio futuro? Mi conCentro sul presente per aprirmi nuove opportunità” : Dani Pedrosa non ha voluto svelare nulla circa il suo futuro, sottolineando di volersi concentrare solo sul prossimo Gp di Barcellona L’addio alla Honda a fine stagione è ufficiale, ma il futuro può attendere almeno un’altra gara. Dani Pedrosa vuole chiudere in bellezza con il team nel quale ha militato per tutta la sua carriera e, dopo il difficile weekend del Mugello, punta al Gran Premio della Catalogna per il riscatto. Il 32enne ...

Il Centrodestra alla prova : "quota sette" per la vittoria : Il centrodestra è la nostra casa, è il mantra che viene ripetuto dalle parti di Forza Italia. Non c'è dubbio, però, che nel clima di tensione di queste settimane il test delle Amministrative ...

A Saluzzo un Centro di accoglienza per i lavoratori stagionali : E' destinato ai migranti che ogni anno raggiungono la cittadina della provincia di Cuneo per la raccolta della frutta. Per accedervi occorre registrarsi ed essere in regola coi documenti -

Catania - il candidato del Centrodestra può vincere al primo turno. Ma è imputato per peculato : rischia la decadenza : Dal Castello Ursino all’ostello, dai locali di piazza Currò fino a quelli del porto, gli avventori di pub e trattorie sono quasi tutti d’accordo: il prossimo sindaco di Catania sarà Salvo Pogliese. Per quanto non è dato sapere: un processo per peculato, infatti, rischia di farlo decadere dopo pochi mesi da quella che viene definita come una vittoria “molto probabile“. “Io sono tranquillo. Sia per i processo sia per ...

Ad Albenga ha aperto MediFit - un Centro di Attività Fisiche Integrate : Evidenze scientifiche dimostrano che l'Attività fisica è attualmente lo strumento più efficace per prevenire e combattere malattie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, metaboliche, neurologiche,...

Il Centro si ferma per la sfilata della Porsche : code e traffico nelle strade principali : Non solo file indiane di auto di grossa cilindrata, ma anche code interminabili nel traffico cittadino. Per la serata di oggi, venerdì 8 giugno, era in programma la sfilata delle auto Porsche, in ...

Maltempo - danni e disagi per pioggia e vento - In Centro si stacca pezzo di cornicione : Stampa Città di Castello Cronaca TOPICS citta di castello cornicione danni Maltempo pioggia vento Precedente: Paura in Comune, donna minaccia impiegati con un'ascia Successivo: Confindustria Terni, ...

La ricerca e il mare - porte aperte al Centro tartarughe della Stazione Dohrn - : All'evento anche Città della Scienza, il Wwf con la campagna per la difesa e la protezione del mare, la Capitaneria di Porto e le Guardie Ambientali d'Italia. 'In questa prima edizione vogliamo ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Centro storico Umbertide - parte l'operazione 'rilancio' - In programma tante iniziative : E poi c'è il teatro, con gli spettacoli promossi dall'Accademia dei Riuniti che torneranno ad animare piazza Matteotti nel mese di luglio e il teatro di strada della rassegna "Festin'Valtiberina" ...

Hamsik via da Napoli?/ Il Centrocampista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)

Astronomia : scoperti nuovi oggetti polverosi stellari al limite del buco nero al Centro della Via Lattea : Mistero al centro della Via Lattea: sull’orlo del buco nero si sporgono oggetti anomali, nascosti da una coltre di polvere. Sembrano nubi gassose – spiega Global Science – ma si comportano come stelle. Sulla natura degli oggetti misteriosi si interroga il team guidato da Anna Ciurlo, ricercatrice dell’UCLA, che ha esposto all’American Astronomical Society i riscontri ottenuti da 12 anni di rilevazioni del W. M. Keck ...