Cecilia Rodriguez con il permesso di soggiorno scaduto | fa festa a Capri dopo il blitz in

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto : dallo scherzo di Signorini al controllo della polizia a Capri : Cecilia Rodriguez è stata convocata in commissariato a Capri perché ha il permesso di soggiorno scaduto. Secondo il racconto dell’Ansa, la showgirl argentina e sorella di Belen – che si trova da alcuni giorni sull’isola azzurra insieme al fidanzato Ignazio Moser per partecipare alla Vip Champion, manifestazione di sport e spettacolo – sabato mattina ha ricevuto in albergo la visita di alcuni agenti che l’hanno invitata a ...

Cecilia Rodriguez convocata in Commissariato - il permesso di soggiorno è scaduto da mesi : Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen, è al centro del gossip, ma stavolta non per le sue vicende sentimentali, bensì a causa del suo permesso di soggiorno. La modella è stata avvicinata da alcuni agenti di polizia mentre soggiornava in un albergo a Capri con il suo fidanzato, Ignazio Moser. La donna è stata invitata a seguire i poliziotti in Commissariato in quanto il suo permesso di soggiorno era scaduto da tempo. La ...

Fastidioso imprevisto per Cecilia Rodriguez : la sorella di Belen convocata in Questura a Milano : Cecilia Rodriguez invitata a presentarsi in Questura a Milano: problemi col permesso di soggiorno durante una vacanza a Capri per la sorella di Belen Vacanze con… imprevisto per Cecilia Rodriguez. Dopo diversi viaggi in giro per il mondo, la sorella di Belen Rodriguez, insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha fatto tappa a Capri. Questa mattina, la bella modella, ex concorrente del Gf Vip, è stata convocata in commissariato: negli ultimi ...

Cecilia Rodriguez nei guai : a rischio la sua permanenza in Italia? : Cecilia Rodriguez nella bufera: convocata dai carabinieri Brutta disavventura per la popolare showgirl Cecilia Rodriguez. Difatti la giovane sorella di Belen e Jeremias Rodriguez è stata convocata stamattina dai carabinieri di Capri dopo la incredibile rivelazione fatta ieri da Alfonso Signorini all’evento dedicato al portale on line 361 Magazine. Difatti l’uomo, durante il talk show con i suoi ospiti vip, ha rivelato che a Cecilia ...