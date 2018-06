CATANIA | SIRACUSA | TRAPANI | RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 Dati reali Sicilia

Lamezia Terme - venti ultras del CATANIA arrestati per aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...