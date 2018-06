Capocannoniere Mondiali 2018 | i bomber favoriti per vincere la classifica marcatori

oasport

(Di domenica 10 giugno 2018) Chi sarà ildeidi calcio? Questa è una delle domande più frequenti tra gli appassionati che aspettano trepidanti la rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I più grandi campioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo con le proprie Nazionali ma getteranno l’occhio anche sul traguardo personale e punteranno sicuramente a mettere a segno il maggior numero di gol per entrare nella storia. Sono diversi i pretendenti alla prestigiosa Scarpa d’Oro, il premio che viene consegnato al giocatore più prolifico dell’intera rassegna iridata. Quattro anni fa si impose il colombiano James Rodriguez che partirà ancora tra i grandi: il sudamericano ha tutte le carte in regola per trascinare la propria squadra a suon di gol. Tutti si aspettano però un nuovo duello a distanza tra Cristiano Ronaldo e ...