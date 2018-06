Canottaggio – L’equipaggio di Oxford vince la Reggia Challenge Cup 2018

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) LaCup è stata vinta dall’Università diL’’università disu Cambridge la quarta edizione dellaCup, sui 250 metri della Fontana dei Delfini nello straordinario scenario delladi Caserta. I Dark Blues, nel match race al meglio dei tre sprint, sconfiggono i rivali di sempre dei Light Blues di Cambridge per due a zero,ndo in entrambi i casi in rimonta e al fotofinish. Una gara spettacolare laCup, ideata dal due volte campione olimpico e consigliere federale Davide Tizzano, realizzata grazie all’importante contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal prof. Emmanuele Emanuele, patrocinata dalla Federazione Italianae resa molto competitiva dalla presenza in entrambi gli equipaggi di atleti dal ricco curriculum internazionale quali suil ...