Canoa velocità | Europei Belgrado 2018 | piazzamenti di rincalzo per gli azzurri Tutti i

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno. Al via le finali sui 200 metri : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini e i fratelli Craciun deludono sui 500 metri. Tutti i risultati delle finali : Si è conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Si sono assegnati i titoli sulla distanza dei 500 metri, dove l’Italia resta però a bocca asciutta. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e i vincitori delle medaglie. Delusione nel C1 per Carlo Tacchini, che chiude la finale all’ultimo posto. Il 23enne verbanese, dopo aver conquistato uno ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Federico Mancarella sfiora la medaglia nella parcanoa. Tutti i risultati delle finali : Si sono concluse le finali della paraCanoa agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). L’Italia conquista la sua seconda medaglia d’oro, dopo quella di Marius Bodgan Ciustea, grazie alla magnifica prova di Esteban Gabriel Farias che difende il titolo nel KL1 200 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati della mattinata. Nel KL2 200 metri sfuma di un soffio la medaglia per Federico ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Esteban Gabriel Farias non si batte! Gara magnifica dell’azzurro che conquista l’oro nella paracanoa : Arriva un altro magnifico oro per la paraCanoa azzurra agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Esteban Gabriel Farias si conferma un campione straordinario e va a conquistare il secondo titolo continentale consecutivo nel KL1 200 metri. L’azzurro è arrivato a questo evento come favorito assoluto, visto l’oro iridato ottenuto a Racice e la vittoria in Coppa del Mondo a Szeged e non ha deluso le ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano gli ultimi titoli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano gli ultimi titoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le finali della paraCanoa e sulle distanze dei 500 e dei 200 metri nella sessione mattutina e sui 5000 metri nella sessione pomeridiana. Una giornata che sarà ricchissima di emozioni, tutte da vivere con noi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa ...

Canoa velocità - Europei 2018 : i fratelli Craciun e la coppia Spotti-Chierini volano in finale! : Si è conclusa la sessione pomeridiana della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Dopo lo straordinario bronzo di Carlo Tacchini nel C1 1000 metri, l’Italia sale sul gradino più alto del podio nella paraCanoa grazie alla magnifica impresa di Marius Bogdan Ciustea, che conquista l’oro nel VL2 200 metri. Le soddisfazioni azzurre non sono però finite qui, perché i nostri ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 9 giugno. BRONZO ITALIA! Carlo Tacchini : rimonta da podio! Rizza - Santini e Genzo fuori in semifinale nei 200 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le Finali A e B delle gare su 500 e 1000 metri al mattino, e lequalifiche e le semifinali dei 200 metri al pomeriggio. Farà il suo esordio anche la paraCanoa. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle medaglie. ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Marius Bodgan Ciustea ORO nella paracanoa!!! L’azzurro domina la finale del VL2 200 metri : La paraCanoa azzurra si tinge d’oro agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Marius Bodgan Ciustea trionfa nel VL2 200 metri e si laurea per la prima volta in carriera campione europeo. Una prova magnifica per il canoista classe 93’ che conferma tutto il suo talento. L’azzurro, reduce dalla vittoria dello scorso mese in Coppa del Mondo a Szeged, riesce così a trovare il grande acuto anche a livello ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2017 : fioccano i record del mondo! Tutti i risultati delle prime finali : Conclusa la sessione mattutina della seconda giornata di gare degli Europei senior di Canoa velocità: per l’Italia arriva la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini. Settimo posto per Daniele Santini e Luca Incollingo, decimo (con rammarico) per Samuele Burgo. Iniziate anche le eliminatorie della paraCanoa: bene Fabrizio Aprile, fuori Giuseppe Di Lelio. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto una splendida ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini - rimonta di bronzo! Che podio nel C1 1000 metri : Carlo Tacchini si regala la prima medaglia in carriera agli Europei di Canoa velocità. A Belgrado il 23enne piemontese ha conquistato un meraviglioso bronzo nel C1 1000 metri (specialità olimpica) alle spalle del ceco Martin Fuksa e del tedesco Sebastian Brendel, i due mostri sacri della disciplina. L’azzurro ha attuato una tattica di gara molto accorta, badando a conservare energie per il finale. Ai 250 metri il canoista italiano si ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 9 giugno. Carlo Tacchini e Santini-Incollingo a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le Finali A e B delle gare su 500 e 1000 metri al mattino, e lequalifiche e le semifinali dei 200 metri al pomeriggio. Farà il suo esordio anche la paraCanoa. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle medaglie. ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 8 giugno - Santini-Incollingo - i Craciun e Carlo Tacchini - bis - in finale. Tutti ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini centra un’altra finale! Anche i fratelli Craciun in lotta per le medaglie - fuori gli altri azzurri : L’Italia centra altre due finali nella canadese agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Nella sessione pomeridiana della prima giornata superano le semifinali Carlo Tacchini e i fratelli Craciun. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Carlo Tacchini conferma tutto il suo talento e, dopo aver centrato stamane la finale nel C1 1000 metri, si ripete Anche questo pomeriggio e lotterà per ...