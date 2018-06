Cannottaggio – Si conclude la quinta edizione del Gavitello d’Argento a squadre

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Siladelcon il successo del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo I concorrenti dello storico circolo romano si sono presentati al-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello 2018 con una squadra molto forte e, come era nelle loro ambizioni, hanno prevalso sull’agguerrita concorrenza. Il team composto da: Aphrodite, Swan 45 di Pierfranco di Giuseppe, Tevere Remo Mon Ile, First 40 di Gianrocco Catalano e Vulcano 2, First 34.7 di Giuseppe Morani dopo sei prove ha chiuso con 38 punti lasciando alle spalle i campioni uscenti del Club Nautico Marina di Carrara (Mela, Fantaghirò e Digital Bravo con 41,5) e la squadra di casa dello Yacht Club Punta Ala (Cippa Lippa Rossa, Robye14 e Scricca con 62). Nella classifica overall primo in IRC Aphrodite e in ORC Cippa Lippa Rossa il Ker 40 di Guido Paolo Gamucci. L'articolo ...