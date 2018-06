Campionato Italiano Trial Outdoor | Grattarola e Piardi in pole a Santa Fiora

Beach Volley - Campionato Italiano : le prime coppie semifinaliste di Lecce : Sulle spiagge di Marina di San Cataldo si spno decide le prime coppie semifinaliste del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley Entra nella fase decisiva la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley a Lecce: sulle spiagge di Marina di San Cataldo si sono appena concluse le gare della prima giornata, che ha visto scendere in campo le coppie impegnate nei tabelloni principali, maschile e femminile. Già definite le prime due ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

Vela – Campionato Italiano Protagonist : match race tra Gattone e El Moro : Sarà match race tra Gattone & El Moro all’italiano Protagonist di Malcesine La sfida finale sarà tra Marco Cavallini (Cv Gargnano) al timone di “Gattone” del veronese Massimo Docali, ed Enrico Sinibaldi (Fraglia Desenzano) skipper di “El Mòro” del salodiano Luca Pavoni, nel Campionato italiano 2018 della classe Protagonist 7.5. Le due barche sono divise da soli due punti. Saranno così decisive per due skipper le ...

Ginnastica Artistica - conclusa a Torino la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano : Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime competizioni per la massima serie del Campionato Al PalaVela di Torino, si è appena conclusa la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica. Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Qualificazioni - a volte ritornano : Ingrosso e Lo Re avanti! : Si è conclusa la giornata dedicata alle Qualificazioni della prima tappa del Campionato Italiano assoluto, in scena in questi giorni a Marina di San Cataldo (LE). Giornata ricca di gare che ha regalato un grande spettacolo agli appassionati presenti sul litorale, dando loro un piccolo assaggio di quella che sarà la stagione 2018. Nel tabellone maschile, tornano alla ribalta e si aggiudicano un posto in main draw, Paolo e Matteo Ingrosso, ...

Beach Volley - i risultati delle qualifiche di Lecce del Campionato italiano : Il campionato italiano Assoluto di Beach Volley alla tappa inaugurale: i risultati della prima giornata Debutto all’insegna del vento e dello spettacolo per il campionato italiano Assoluto di Beach Volley: le raffiche che si sono abbattute sul litorale di Lecce non hanno impedito il regolare svolgimento della giornata inaugurale della prima tappa, dedicata alle qualificazioni maschili e femminili. Al termine delle gare di Marina di San Cataldo, ...

Vela – Il resoconto delle prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018 : Al largo di Mecesine si stanno correndo le prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018: ecco come sta succedendo “Gattone” dell’armatore veneto Massimiliano Docali, affidato a Marco Cavallini del Circolo Vela Gargnano, grazie ad un 6-2 comanda la classifica del tutto provvisoria delle prime regate del Campionato Italiano Protagonist 2018. L’evento che si sta correndo al largo di Malcesine per ...

Beach Volley Campionato Italiano : I risultati delle qualifiche di Lecce : Oggi su La Gazzetta dello Sport, media partner ufficiale della manifestazione, è stato inoltre pubblicato un numero speciale dell'inserto "V come Volley", in gran parte dedicato al Campionato ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Sulla sabbia del Salento riparte la caccia al tricolore : Sarà il litorale di Marina di San Cataldo (LE) ad avere l’onore di dare il via al Campionato assoluto di Beach volley 2018, maschile e femminile. Tanto l’entusiasmo per l’inizio di questa stagione e tante le coppie iscritte pronte ad affrontare al meglio questi tre giorni di gare. Lista d’ingresso ricca di nomi noti sia per quanto riguarda la categoria maschile che quella femminile. Nel tabellone maschile, al primo posto tra le teste di serie ...

Moto – Il Campionato Italiano Trial Outdoor ritorna a Santa Fiora per il terzo round : Appuntamento ad alta quota per il Campionato Italiano Trial Outdoor: a Santa Fiora (GR) sul Monte Amiata di scena il terzo round con Matteo Grattarola riferimento della top class TR1, confronto aperto nelle altre classi in gara Per il terzo appuntamento stagionale il Campionato Italiano Trial Outdoor, nel fine settimana del 9-10 giugno, torna a Santa Fiora, località di montagna in Provincia di Grosseto, meta di un’edizione di successo ...

Beach volley - tutto pronto per il Campionato Italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...

Pallavolo – Sitting Volley : alle porte la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...

Vela – A Malcesine è la volta del Campionato Italiano Protagonist 7.5 : In scena a Melcesine il campionato italiano Protagonist 7,5 La lunga serie dei Campionati Italiani delle classi monotipo continua questo fine settimana alla base di Navene della Fraglia Vela Malcesine. La flotta in gara sarà quella del Protagonist 7.5 (o 7.5o che poi è la lunghezza), carena firmata da Gigi Badinelli, promossa e distribuita dai fratelli Galloni di Gargnano. E proprio Luciano Galloni sarà uno degli skipper, uno dei molti che ...

Beach Volley : A Lecce la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto : L'evento sarà inoltre seguito dal media partner ufficiale La Gazzetta dello Sport. Il Campionato Italiano Assoluto è sostenuto dal Technical Sponsor EA7 Emporio Armani, dall'Official Sponsor Galbani ...