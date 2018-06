Calciomercato | Griezmann | ' Futuro? C' è tempo' Ma Messi lo chiama al Barcellona

Calciomercato - Barcellona scatenato : idea Salah come alternativa a Griezmann : Gli occhi del Barcellona su Mohamed Salah . L’egiziano, grande protagonista della stagione a suon di gol e magie con il Liverpool, potrebbe diventare nei piani di mercato blaugrana l’ alternativa a Antoine Griezmann , il loro obiettivo numero uno. Secondo ‘As’, l’ex giocatore della Roma sarebbe già stato proposto al Barça dal suo entourage e ci sarebbero già stati degli incontri tra le due parti per sondare il terreno. ...

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...