CALCIOMERCATO Continua l' interesse per Wesley | Lazio pronta ad inserire nell' affare una

lazionews.eu

: #Calciomercato | #Roma, continua il pressing per #Brahimi del Porto ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, continua il pressing per #Brahimi del Porto ? - MatteoPedrosi : #Darmian #Juventus, passi avanti nelle ultime ore ma non c’è ancora un‘intesa totale con il Manchester United. Dist… - AnnaRav1 : RT @GnocchiGene: CR7 si sfoga:' Il Real continua a propormi 25 milioni a stagione solo per 3 anni. Così è precariato '. #cr7 #SkyCalciomer… -

(Di domenica 10 giugno 2018) ... far salire la squadra, servire assist, e metterla in rete, anche di testa data la sua altezza: per queste caratteristiche piace molto alla, tanto che, come riporta il 'Corriere dello Sport', ...