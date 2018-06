Calciomercato | Bale ' aiuta' Pogba su Instagram | indizio United?

Calciomercato Real Madrid : Bale vuole andare via. Sul gallese il Bayern e squadre della Premier : Il futuro di Gareth Bale al Real Madrid è incerto. Il gallese – scrive oggi As – vorrebbe giocare con più continuità e per questo starebbe meditando l’addio ai ‘blancos’. Naturalmente i club di mezza Europa sono pronti ad accoglierlo, in primis – scrive il tabloid britannico ‘Mirror’ – il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei ...