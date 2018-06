Calcio | Mondiali Russia 2018 | l’Inghilterra ai raggi X Harry Kane guida una nuova

Mondiali Calcio. Marco Materazzi : 'Abbiamo difeso il capitano Cannavaro da tutto e tutti' : È fondamentale per tutti essere concentrati sull'obiettivo, ovvero vincere la Coppa del Mondo, e nel 2006 lo eravamo. Eravamo anche un gruppo di amici, più che un semplice gruppo di calciatori, e ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Messico ai raggi X. Tecnica e velocità per un sogno : Quattro giorni alla partenza del Mondiale di Calcio di Russia 2018. Proseguiamo il nostro cammino di presentazione delle squadre presenti alla manifestazione iridata andando a vedere le possibilità del Messico. Ben sedici partecipazioni alla Coppa del Mondo per la nazionale del Centro America: l’esordio è arrivato addirittura nel lontanissimo 1930, miglior risultato i quarti di finale nel 1970, 1986. Juan Carlos Osorio il commissario ...

Milan ai Mondiali : Ecco perchè il mercato rossonero passa dalla Russia - Calcio : Il nuovo Milan potrebbe avere qualche faccia Mondiale ma anche il mercato in uscita è in parte legato alla coppa del mondo. Già perchè se Biglia , titolare con l'Argentina, rimarrà sicuramente come ...

Mondiali di Calcio in Russia : storia e scandali di 11 città in cerca di gloria : Aspettando il fischio di inizio la rassegna dei templi del calcio russi otto dei quali costruiti per l'evento calcistico

Calcio femminile - Italia ai Mondiali. Sara Gama e Milena Bertolini : “Ci sarà una crescita del movimento” : La nazionale Italiana di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali: simbolo di questo successo sono la capitana, Sara Gama, e la CT, Milena Bertolini. Per la nostra selezione infatti, sarà ininfluente l’ultima partita in Belgio: il pass per la rassegna iridata del prossimo anno in Francia è già aritmetico. La capitana delle azzurre, che ha completato una straordinaria stagione dopo lo scudetto con la Juventus, ha dichiarato al ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la cabala dice Sud America. Quando l’Italia non partecipa… : Mancano esattamente quattro giorni all’inizio della manifestazione calcistica più importante dell’anno, i Mondiali di Russia 2018, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. Giunto alla 21^ edizione, sul Mondiale di quest’anno peserà l’assenza dell’Italia, eliminata dalla Svezia il 13 novembre 2017. Tra le favorite, vista l’assenza degli azzurri quattro volte campioni del mondo, non pochi sono quelli a puntare tutto sul Sud America, con la sua ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Iran ai raggi X. Girone di ferro - serve un’impresa : L’Iran è alla quinta partecipazione ai Mondiali, la seconda consecutiva (prima volta nella storia). Le precedenti apparizioni si sono verificate nel 1978, nel 1998, nel 2006 e nel 2014. La squadra persiana ha dominato l’ultimo Girone di qualificazione asiatico, vincendo sei gare e pareggiandone quattro. Rosa: Nove tra i convocati iraniani giocano in Patria, ma nessuno degli altri 14 calca i campi della nostra Serie A. I due giocatori ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Tunisia ai raggi X. Le Aquile di Cartagine provano a volare : La Tunisia sarà una delle 32 Nazionali protagoniste ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Le Aquile di Cartagine, questo il nome affibbiato ai giocatori che difendono i colori del Paese nordafricano, cercheranno di farsi onore alla quinta partecipazione in una rassegna iridata: nei quattro precedenti (1978, 1998, 2002, 2006) si sono sempre dovuti fermare alla fase a gironi. Non sarà semplice ...

Argentina - Sampaoli accusato di molestie sessuali/ Mondiali 2018 - ct già a rischio : la FederCalcio riflette : Argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:23:00 GMT)

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Germania ai raggi X. I ‘Panzer’ tedeschi vogliono confermare il titolo iridato : Nelle nostre analisi, che stiamo dedicando alle compagini presenti ai Mondiali 2018 di Calcio in Russia, è venuto il momento di parlare della Germania. Una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni: campione del mondo in carica, desiderosa di confermare il titolo iridato di quattro anni fa. Una squadra che anche in quest’edizione parte coi favori del pronostico, essendo rappresentata da un roster di calciatori, mix perfetto di ...

La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Perez ai Mondiali in Russia in sostituzione di Manuel Lanzini, che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento. Perez ha 32 anni e come Lanzini The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

-5 ai mondiali di Calcio - primi senza l'Italia da 60anni : ... "A tutti i tifosi di calcio e alle più' grandi squadre del pianeta, rivolgo il mio benvenuto! Abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo" Un benvenuto costato alla Russia molto più di ...