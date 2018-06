C. Conti : evasione web? Mezzi anticrimine : C.Conti : evasione web? Mezzi anticrimine evasione ed elusione fiscale dell'economia digitale sono fenomeni che sfuggono ai consueti sistemi di controllo e che richiedono strumenti ad hoc e lo sviluppo della cosiddetta "computer forensics", procedimento per trattamento di ...

C.Conti : evasione web? Mezzi anticrimine : evasione ed elusione fiscale dell'economia digitale sono fenomeni che sfuggono ai consueti sistemi di controllo e che richiedono strumenti ad hoc e lo sviluppo della cosiddetta "computer forensics", procedimento per trattamento di dati e informazioni digitali "per finalità investigative e di giustizia, tipico dell'ambito delle investigazioni criminali". Così la Corte dei Conti rilevando,nella relazione su "e-commerce e sistema fiscale", la ...