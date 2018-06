Buon compleanno Carlo Ancelotti | Nadia Toffa | Amedeo Lambrilli…

Buon compleanno Figlio Mio : frasi di auguri originali per un figlio speciale : Si avvicina il giorno del Compleanno di vostro figlio, e volete scrivere sul suo biglietto delle frasi originali che gli facciano capire quanto per voi lui sia speciale? È del tutto normale cercare di trovare delle parole adatte per degli auguri memorabili, ma non è sempre facile. Vediamo allora qualche esempio di frasi di auguri di Buon Compleanno che ogni figlio vorrebbe leggere dai propri genitori. “Buon Compleanno, figlio Mio!”: ...