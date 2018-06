Brindisi | lo scrutatore è anche candidato a sostegno dell’aspirante sindaco della Lega

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018)con il Movimento Nazionale per la Sovranità, ma. E quindi allontanato dal seggio, appena se n’è accorto il presidentesezione. È accaduto a, dove Damiano Monaco, aspirante consigliere comunale con il partito di Gianni Alemanno, che sostiente il, Massimo Ciullo, questa mattina ha preso posto al seggio per fare lo. Nominato dai componenticommissione elettorale o sorteggiato nella quota che spettava al commissario prefettizio, non è dato sapere. Di certo, quando il presidentesezione ha scoperto la doppia posizione lo ha immediatamente allontanato informando la polizia. Il caso è stato affidato alla Digos e – secondo il sitoReport che per primo ha riportato la notizia – l’uomo, 64 anni, sarà denunciato. La polizia avrà la possibilità di accertare se il ...