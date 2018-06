Briatore | “Depressione? Mai avuta Certe cose arrivano se te le puoi permettere” E su

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018)? Maie spero di non averne neppure nel futuro. Se lavori al mattino e dai lavoro a qualche migliaio di persone, nonpermetterti la depressione. Credo chearrivino quando uno se le può. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) da Flavio, rispondendo a una domanda su Gianluigi Buffon. E proprio su quest’ultimo, l’imprenditore, notoriamente tifoso della Juventus, aggiunge: “Fa bene sicuramente a continuare, uno come lui secondo me poteva continuare alla Juve. Lì sono problemi loro, ma io l’avrei trattenuto almeno un’altra stagione. Comunque va benissimo andare al Paris Saint-Germain, glielo consiglio al 100%. Scambio Higuain-Icardi? Dipende se con la moglie (Wanda Nara, ndr) o senza. Senza la moglie lo farei. Ma, a parte gli scherzi, credo che Higuain abbia fatto molto bene alla Juve. Il problema di Higuain” – ...