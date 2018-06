Boxe | Tyson Fury torna sul ring e vince dopo quattro round

Boxe - Tyson Fury torna sul ring dopo 3 anni! Il Campione del Mondo demolisce Seferi in quattro round : Il ritorno di Tyson Fury era attesissimo ma il suo come-back è durato appena quattro round, il tempo di spazzare via un avversario che ha fatto da semplice sparring partner. L’ex Campione del Mondo WBA, WBO, IBO dei pesi massimi, assente delle scene dal 924 giorni a causa di un noto caso doping (positività a diverse sostanze tra cui nandrolone e cocaina), è riuscito a perdere 50 kg negli ultimi mesi e non ha avuto alcun problema a ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Cavallaro e Cappai si fermano - Tyson in semifinale - promosse le ragazze : Italia sempre più inarrestabile agli Europei Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Oggi erano in gara otto azzurri, sono arrivate ben cinque vittorie. Tra le ragazze netti successi di Bianca Maria Tessari tra i 54kg (4-0 all’ucraina Lisinka, ora quarti di finale con l’ungherese Kondakor), Martina La Piana tra i 51kg (5-0 alla spagnola Reveron, sfida all’inglese Kaur ai quarti di ...

Boxe - il ritorno di Tyson Fury : ecco il suo primo avversario Video : Non solo Joshua vs Wilder [Video]. Tra i grandi eventi della #Boxe del 2018 è gia' in calendario il ritorno sul ring di Tyson Fury. L'imbattuto ex campione del mondo dei #pesi massimi non disputa un match ufficiale da quel celebre 28 novembre 2015 quando sul ring della Esprit Arena di Dusseldorf, battendo ai punti per decisione unanime Wladimir Klitschko, ebbe l'onore di indossare ben quattro cinture iridate: Super WBA, IBF, IBO e WBO, le stesse ...