Boxe | quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il

oasport

: #boxe Quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay ilder? Che attesa per il match del secolo, l'accordo è vicino.… - OA_Sport : #boxe Quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay ilder? Che attesa per il match del secolo, l'accordo è vicino.… - CantineGarruto : #lariachetira calenda è utile come un paio di guantoni da boxe quando fai pipì. ... #alavorareneicampi - Hartmann_TWT : Quando leggo di dibattiti, conferenze ecc. immagino sempre 'il moderatore' come l'arbitro di un incontro di boxe. -

(Di domenica 10 giugno 2018)si disputerà l’attesissimotra? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati di. L’incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come ildel: da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO; dall’altra lo statunitense iridato della WBC. Le due parti devono ancora trovare l’accordo totale per fissare la data e il luogo. Nelle ultime ore si è vociferato di febbraio 2019. Le trattative sono ancora nel pieno del loro svolgimento, se ne sta parlando da più di due mesi cioè daAJ ha sconfitto Joseph Parker, ma le due parti stanno cercando di portare acqua al proprio mulino. I due pugili vogliono naturalmente combattere in casa e soprattutto non è facile concordarsi su come dividere la borsa in denaro. Gli ...