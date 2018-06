Bonucci | “Milan vuole fare cose importanti”

calcioweb.eu

"Se resto al Milan anche senza Europa? Non c'è nessun tipo di problema. L'importante ora è che siano risolte le voci che girano perqualcosa di importante". Sono le parole di Leonardo in visita al box Ferrari per il Gran Premio del Canada, ai microfoni di Sky. Il difensore centrale ospite della scuderia di Maranello insieme all'ex compagno Giorgio Chiellini e alle rispettive famiglie. "Il prossimo anno? Il Milan punta ad entrare in Champions, riprendere la corsa e competere per i grandi obbiettivi", ha aggiunto.