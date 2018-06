Biondo di Amici resta in mutande durante un concerto Video

Biondo di Amici resta in mutande sul palco durante il concerto VIDEO : Amici, a Biondo cadono i pantaloni sul palco di Mirabilandia: il rapper resta in mutande Momento imbarazzante per Biondo di Amici a Mirabilandia. Il rapper lanciato da Maria De Filippi si stava esibendo allo SlimeFest ma durante la performance è rimasto in mutande. Mentre stava cantando Dejavu, ad oggi la sua canzone più conosciuta, i […] L'articolo Biondo di Amici resta in mutande sul palco durante il concerto VIDEO proviene da Gossip e ...

Amici 17 - Biondo che incidente : giù i pantaloni mentre canta : Epic fail per Biondo, il cantante di "Amici17" che resta in mutande. Il giovane romano era sul palco stava cantando il suo successo più recente "Déja-vu" , in verità sono otto mesi che lo intona con l'...

Biondo resta in mutande sul palco/ Video - il rapper di Amici 17 : “Dejavù” diventa improvvisamente hot : Biondo resta in mutande sul palcoscenico, Video, il rapper di Amici 17 e la divertente disavventura dal vivo e davanti le fan: “Dejavù” diventa improvvisamente hot.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Amici 17 - Irama - Einar - Carmen e Biondo : ecco chi vende di più : I ragazzi di Amici guidano la classifica FIMI, Irama è primo A pochi giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti dominano nella classifica FIMI. Gli album dei cantanti di Amici risultano essere i più venduti. A guidare la classifica è Irama: il suo Plume è primo. Per il cantautore non è […] L'articolo Amici 17, Irama, Einar, Carmen e Biondo: ecco chi vende di più proviene da Gossip e Tv.

Biondo Vs Filippo La Crosta/ Amici 17 - i due "difendono" Emma e Carmen ma è scontro sui social : Gli ex registrano dei video per salutare e dire la loro sui finalisti di Amici 17 ma anche questo diventa motivo di scontro soprattutto sui social tra i fan di Emma e Carmen, perché?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Amici 17 - Biondo si apre sulla release di Deja Vu : 'Non rifarei il talent-show' : A diversi giorni di distanza dalla messa in onda della nuova diretta di 'Amici di Maria De Filippi', sono trapelate online delle importanti indiscrezioni sul conto del cantautore hip-hop dell'edizione in corso del celebre talent-show di Canale 5: ecco come si è posizionato l'ex-allievo di 'Amici 17', Biondo, nella classifica iTunes Italia e le prime anticipazioni concernenti l'attesissima diretta finale del programma condotto dalla consorte di ...

Biondo / L'amore per Emma Muscat e le polemiche : "Il pubblico mi apprezza per quello che sono" (Amici 2018) : BIONDO, ultimo concorrente eliminato ad Amici 2018, racconta in un'intervista esclusiva il suo percorso, i progetti per il futuro e L'amore per Emma Muscat.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:03:00 GMT)

Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? "Una fortuna incontrarla" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? La risposta è assolutamente sì, dalle ultime dichiarazioni del cantante è evidente che tra i due sia nato un sentimento sincero e ne abbiamo avuto la prova nel daytime di ieri, 24 maggio, quando Biondo ha fatto una sorpresa a Emma in casetta; la ragazza era molto scoraggiata, per cui le serviva un incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici e per questo è arrivato Biondo, ...

Emma Muscat/ Amici 2018 - dal duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo - arriverà in finale? : Il destino di Emma Muscat è appeso ad un filo perché ad un passo dal gran finale potrebbe tornare a casa: sarà lei l'eliminata della serata o sarà una finalista di questa edizione?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:00:00 GMT)

Amici 2018 - Biondo : "Amore con Emma? Sentimento molto forte" : Biondo, ultimo eliminato dalla scuola di Amici, intervistato da ComingSoon.it, ha parlato, a lungo, anche, della storia d'amore con Emma Muscat. Il trapper, negli scorsi giorni, è entrato nuovamente nella casetta dei Bianchi per fare una sorpresa alla fidanzata. Tra baci, coccole, e dichiarazioni affettuose, la coppia ha preparato un tiramisù: È nata per caso, è successo tutto in maniera naturale. All’inizio non ci stavamo neanche ...

AMICI 2018 SERALE/ Borsa di studio per Einar : le parole di Biondo per Emma : AMICI 2018 SERALE, ed. 17: Borsa di studio per Einar Ortiz come l'allievo che ha fatto più miglioramenti. Biondo parla della storia d'amore con Emma Muscat.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:30:00 GMT)

Amici serale 2018/ Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti : la gioia degli allievi : Amici serale 2018: Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti e pubblicheranno presto il loro primo CD musicale: la gioia degli allievi della scuola.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 02:22:00 GMT)

Emma Muscat e Biondo - sorpresa ad Amici 17/ Video - il rapper torna in Casetta : baci e dichiarazioni d'amore! : Grande sorpresa per Emma Muscat ad Amici: torna in Casetta Biondo! La cantante è al settimo cielo e riempie il rapper di baci. Lui invece confessa: "Ti amo"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:05:00 GMT)

Amici - Biondo : ecco com’è nata la storia con Emma Muscat : Amici 17: Biondo parla della sua storia con Emma Il cantante Biondo è stato eliminato durante l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nella scuola, non solo si è dedicato al canto ma ha lasciato spazio anche all’amore. Infatti, proprio ad Amici ha conosciuto Emma Muscat, la cantante di Malta […] L'articolo Amici, Biondo: ecco com’è nata la storia con Emma Muscat proviene da Gossip e Tv.