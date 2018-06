Beve del sapone | paura per un bambino di tre anni | interviene l' elicottero

Acqua : Lombardia - 44% abitanti Beve quella del rubinetto : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Il 44% degli abitanti della Lombardia beve Acqua del rubinetto sempre o quasi sempre. E nell'ultimo anno l'80,4% della popolazione della regione ha bevuto Acqua del rubinetto. I motivi principali sono la comodità (31,6%), la bontà dell'Acqua (24,3%) e il minor costo ris

«Il latte è un alimento necessario» Parola della Fondazione Veronesi I medici : Bevetelo 3 volte al giorno : MA QUANTO latte possiamo consumare? È la domanda che tanti si pongono. La maggior parte delle fonti raccomandano una porzione di latte o derivati almeno, al giorno, diverse agenzie sanitarie arrivano ...

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso Beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...

Beve l’acqua della piscina mentre gioca : Elianna - a 4 anni - lotta tra la vita e la morte : Elianna Grace, 4 anni di Sarasota, in Florida, ha ingerito un po' di acqua della piscina dei nonni mentre giocava. Ma qualche giorno dopo ha cominciato a sentirsi male e ad avere la febbre alta. Trasferita in ospedale, le è stata diagnosticata una polmonite da inalazione causata dai prodotti chimici presenti in quel liquido. "È ancora attaccata a una macchina per respirare. Speriamo si riprenda".Continua a leggere

La blockchain entra nel bicchiere : così il consumatore sa tutto del vino che Beve : Utilizzare la catena di informazioni incorruttibili e accessibili a tutti della blockchain - l'infrastruttura tecnologica resa nota dalle criptovalute, ma dagli ambiti di applicazione sterminati - per ...

Disidratazione : 9 segni del fatto che non si Beve abbastanza acqua : Il corpo umano è costituito dal 55-60% di acqua, il che fornisce un’indicazione del perché sia così importante rifornire il nostro corpo. Nonostante tutti ne siano a conoscenza, per un motivo o per un altro, spesso non diamo a questo aspetto la giusta priorità. Di conseguenza, potremmo cominciare a notare alcuni cambiamenti nel nostro senso di benessere. Se questo dovesse succedere, è importante ricostituire i giusti livelli di ...

Thailandia - c’è il “Caffè della morte” : si Beve nelle bare : Thailandia, c’è il “Caffè della morte”: si beve nelle bare Thailandia, c’è il “Caffè della morte”: si beve nelle bare Continua a leggere

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...