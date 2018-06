eurogamer

: Below verrà lanciato quest'anno #Below - Eurogamer_it : Below verrà lanciato quest'anno #Below -

(Di domenica 10 giugno 2018) E' stata confermata la finestra di lancio di, riporta VG247.Il gioco di Capybara Games arriverà, ben cinque anni dopop la sua rivelazione iniziale all'E3 del 2013. La pagina del gioco è apparsa su Steam e reca una data di uscita non meglio specificata, ma comunque entro il 2018.doveva inizalmente arrivare nel 2016 ma gli sviluppatori hcomunicato che il progetto non era giunto a conclusione, annunciando che si sarebbero impegnati per completarlo.Read more…