BATTLEFIELD V | Tutti i dettagli sul Multiplayer

BATTLEFIELD 5 è di tutti - DICE continua a difendere il gioco : Dopo le polemiche successive al reveal di Battlefield 5, il community manager di DICE Oskar Gabrielson è tornato a difendere il gioco su Twitter per rispondere alle dure critiche da parte della community. Gabrielson aveva già dichiarato che, in relazione alla "scelta del giocatore e personaggi femminili", le donne sono qui per restare. Ha anche detto che gli sviluppatori vogliono che il gioco "rappresenti tutti quelli che facevano parte del ...

"Entro un anno la battle royale farà parte di Call of Duty - BATTLEFIELD e tutti gli shooter online" : Che i giochi che si basano completamente o quasi sulle battle royale possano diventare un esempio per parecchi sviluppatori è lampante. I rumor riguardante l'introduzione di questa particolare modalità all'interno di Call of Duty Black Ops 4 e battlefield V si stanno facendo molto insistenti nelle ultime settimane. Questa potrebbe essere la nuova direzione anche di due franchise dominanti nel panorama degli shooter online?In attesa di dettagli ...