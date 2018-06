Bari | ragazzo non paga la cocaina | spacciatori lo lanciano dalla finestra

Bari choc - lanciano ragazzo dalla finestra per un debito di droga : salvo per miracolo. Arrestati tre pusher : Hanno lanciato un giovane dalla finestra, facendolo precipitare dal primo piano e procurandogli lesioni per 40 giorni di prognosi, per un debito di droga. Tre pusher sono stati Arrestati dai ...

Bari - ragazzo accoltellato davanti alla scuola media Amedeo d'Aosta. Trovato in una pozza di sangue dagli studenti : Ore d'ansia a Bari per la sorte di un ragazzo Trovato accoltellato di fronte lìingresso della scuola media Amedeo d'Aosta. Il giovane, sui 18 anni, è stato rinvenuto sulla rampa...

Bari - ragazzo trovato accoltellato davanti all'ingresso della scuola media : è grave : Il ferito, apparentemente maggiorenne, era riverso sulla rampa dei disabili dell'istituto Amedeo d'Aosta, in via Oberdan, ed è stato trasportato d'urgenza in...