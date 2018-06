Auto precipita da monte Pellegrino | morti Pietro Torres e Simona Messina

Auto precipita da monte Pellegrino a Palermo - morti due giovani di 28 anni : Un incidente gravissimo che per la sua modalità ha destato grandissima impressione a Palermo . Due giovani di 28 anni, Pietro Torres e Simona Messina , sono morti nella Mercedes classe A di lui che è ...

Gattinara metronotte precipita con l'Auto per dieci metri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Gattinara metronotte precipita ...

India - Autobus precipita in un dirupo - un altro si schianta : almeno 19 morti : Due incidenti separati hanno coinvolto due autobus carichi di persone in India. Un mezzo è finito giù da un dirupo facendo 8 morti, un altro si è scontrato con un grosso tir causando altre undici vittime.Continua a leggere

Auto precipita : morti madre e figlio di quattro anni ad Agrigento : Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina , Ag, a Lercara Friddi: l'Auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in ...

Auto precipita da viadotto : morti madre e figlio di 4 anni vicino Agrigento : Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l'Auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo. È in gravissime condizioni. Sono intervenuti ...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’Autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Aereo militare precipita su una Autostrada : ci sono morti : Almeno due persone sono morte nello schianto di un Aereo militare vicino all'aeroporto di Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Si tratta di un C-130 Hercules, a bordo del quale c'erano, secondo quanto riportato da una tv...

Bologna - bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano sul parabrezza di un’Auto : è grave : La madre lo aveva lasciato da solo in casa per andare a prendere a scuola i fratellini più piccoli. Il bimbo è atterrato sul parabrezza di un'auto in sosta. Portato di corsa al Maggiore, è rimasto sempre cosciente.Continua a leggere

La madre di Devonte Hart che guidava l’Auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici : L’indagine sull’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart, il ragazzino afroamericano diventato famoso nel 2014 per una fotografia scattata a una manifestazione contro le violenze della polizia, ha scoperto che Jennifer Hart, una delle sue madri adottive, aveva The post La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici appeared first on Il Post.

Algeria - Aereo militare con 200 persone a bordo precipita in Autostrada : «Nessun sopravvissuto» : Strage in Algeria. Un Aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

