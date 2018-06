Auto giù da tornante - morti 2 giovani : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) – Grave incidente lungo la strada che sale sul Monte Pellegrino lato Mondello a Palermo. Da una primissima ricostruzione un’Auto è finita fuori strada precipitando da un tornante: una coppia di giovani è morta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere della vettura. L'articolo Auto giù da tornante, morti 2 giovani sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Palermo - Auto vola giù da Monte Pellegrino : morti un ragazzo e una ragazza di 28 anni : Tragedia della strada a Palermo. Un'auto ha sfondato il guard rail di via Monte Ercta precipitando nella scarpata adiacente. A perdere la vita due giovani di ventotto anni. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi delle due vittime incastrati nelle lamiere dell’auto.Continua a leggere

Reggio Calabria - giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi Autorizzata : Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata proviene da NewsGo.

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - Autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Auto – Honda Urban EV eletta “Best Concept Car” da una giuria internazionale : La Concept Car elettrica di Honda ha ricevuto un riconoscimento mondiale per il suo eccezionale design Automobilistico. La giuria internazionale era composta da 12 giornalisti di testate rinomate Una giuria internazionale di esperti di Auto ha nominato Honda Urban EV “Best Concept Car” in occasione del prestigioso Car Design Award 2018, tenutosi durante la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. Organizzato dalla rivista Auto & ...

Auto – L’adrenalinica Suzuki SWIFT SPORT : porte aperte il 9 e 10 giugno : Sabato 9 e domenica 10 giugno i Concessionari Suzuki dedicheranno un porte aperte alla SPORTiva SWIFT SPORT La più emozionante SWIFT SPORT di sempre è pronta per il debutto sulle strade italiane e a conquistare gli appassionati delle “hot hatch”. È lei il nuovo indiscusso punto di riferimento tra le compatte tutto pepe, grazie al peso ridotto in rapporto alle prestazioni del motore e a una ricca dotazione di serie, che non ha eguali tra la ...

Giuseppe Conte - la cannonata a Raffaele Cantone : 'Rivedere le funzioni dell'Autorità nazionale anti-corruzione' : C'è un passaggio del discorso del premier Giuseppe Conte per la fiducia alla Camera che è passato in secondo piano e solo la Repubblica lo sottolinea con un certo rilievo. Il presidente del Consiglio, ...

Il neo ministro della Giustizia Alfondo Bonafede indica le priorità per la giustizia ma parte cAuto : "Interverremo su intercettazioni - svuota-carceri e prescrizione" : Interventi in cantiere, ma con cautela. Il neoministro della giustizia, Alfonso Bonafede, traccia il quadro dei provvedimenti che l'esecutivo gialloverde intende adottare nel campo della giustizia in un'intervista al Fatto quotidiano. "Quel provvedimento mina alla base della certezza della pena, interverremo sicuramente", dice sul cosiddetto decreto svuota-carceri.Bonafede passa in rassegna tutti i temi principali, ma resta vago su come il ...

Roma : Domenica 10 giugno stop ad Auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di Domenica 10 giugno ci sarà l’iniziativa #ViaLibera. Una rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma, con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Da via XX Settembre a piazza Venezia. Da via dei Fori Imperiali a largo Corrado Ricci. E ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Si tratta della ...

Sicilia : Uil - Autonomi criticano per giustificare loro inerzia : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Cgil, Cisl e Uil hanno ottenuto a livello nazionale il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Viceversa per i regionali Siciliani è tutto fermo da più di dieci anni. Le sigle Cobas-Codir, Sadirs, Ugl/Fna e Dirsi, che dichiarano di rappresentare la maggioranza dei

Auto – Summer Check 2018 Subaru al via il 15 giugno : Parte il 15 giugno l’edizione 2018 dell’operazione di successo Summer Check by Subaru Subaru Italia rinnova l’operazione che sta avendo sempre più successo negli anni: il Summer Check. In un arco temporale di 3 mesi – dal 15.06 al 15.09.18 – sarà possibile passare da una delle officine Autorizzate Subaru che aderiscono all’iniziativa, sparse nel territorio italiano, per poter effettuare un Check completo gratuito della ...