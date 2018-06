Attesa per il vertice tra Kim e Trump | allerta sicurezza a Singapore

PESCARA : GRANDE Attesa per ''L'IRONMAN 70.3 ITALY 2018'' - OLTRE 1.500 GLI ATLETI IN CITTA' : ... è già stato inaugurato il villaggio Ironman, che parte da corso Umberto I fino alla Nave di Cascella, attraversando dunque tutto il centro di PESCARA, con musica, spettacoli e vari stand, in cui ...

Pellegrinaggio Macerata Loreto/ Diretta tv video : il programma - Attesa per il messaggio del Papa : Pellegrinaggio Macerata Loreto, Diretta tv video: il programma, attesa per il messaggio del Papa. Le ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Atletica – Campionati del Mediterraneo U23 - tutto pronto per l’Attesa manifestazione giovanile : tutto pronto per i Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo, in programma nel week-end a Jesolo Si inizia con il… Sorriso. I Campionati del Mediterraneo U23 di Jesolo (Venezia), in programma sabato 9 e domenica 10 giugno dalle 15.00 allo stadio Armando Picchi, hanno vissuto oggi il loro primo appuntamento ufficiale sulla terrazza sul mare di Villa Sorriso, affacciata sulle spiagge che caratterizzano la nota località turistica veneziana. Ad ...

Molecole organiche su Marte - Roberto Battiston : 'Ora è più forte l'Attesa per la nostra missione Exomars' : La scoperta di Molecole organiche su Marte è 'importante e interessante' e offre grandi speranze in vista della missione europea ExoMars 2020, promossa dalle agenzie spaziali di Europa , Esa, e Russia ...

'Centri chiusi per i migranti in Attesa di rimpatrio' - Salvini - : Roma, 6 giu. , askanews, Servono centri per i rimpatri 'chiusi', non luoghi dove le persone possono uscire liberamente in attesa che vengano identificati. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo ...

Confcommercio - Attesa per il debutto di Di Maio sul dossier Iva : Roma, 6 giu. , askanews, Riflettori puntati sull'assemblea annuale di Confcommercio in programma domani. C'è grande attesa per il debutto del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. In campo Muguruza-Sharapova e Halep-Kerber. Attesa per i quarti maschili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...

Scatta il Parco Valentino : novità Jeep e Hyundai. Attesa per Gfg Sibylla : Sono 70, invece, le candeline per Porsche che ha scelto proprio Torino per fare festa, richiamando in piazza Castello proprietari, collezionisti e appassionati sparsi nel mondo. Per l'occasione, ...

Attesa per la magica 'Notte dei Lettori' : ... alle 21.30 l'attore e regista Luigi Lo Cascio terrà un dialogo con Rita Maffei riguardo alla sua esperienza di lettore e un reading delle pagine degli spettacoli scritti come autore di teatro. La ...

Rally Italia : Attesa per Andolfi e Ciuffi : L'equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport è testimonial AIDO , Associazione Italiana Donatori Organi, e vuole puntare al successo in un confronto internazionale. In WRC2 ci sarà anche il ...

Roma - guardia spara ‘per errore’ in studio medico : un morto/ Paziente in sala d’Attesa colpito attraverso muro : Roma, guardia giurata spara per errore in uno studio medico durante una visita: morto un Paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di pistola attraverso il muro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:08:00 GMT)

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i quarti di finale - In campo Zverev-Thiem - Attesa per Cecchinato-Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...

MUORE DI TUMORE E SALVA 15 PERSONE/ Gli organi di una ragazzina 13enne donati ai tanti in Attesa di trapianto : Una ragazzina inglese di soli 13 anni è morta sei settimane dopo la diagnosi di TUMORE al cervello: ha deciso di donare i suoi organi SALVAndo così la vita di ben 15 PERSONE(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:51:00 GMT)

Cosa bisogna sapere sull'esame di maturità - in Attesa di scoprire le commissioni : Quali sono le regole decise dal Miur per l'esame di maturità? Ecco tutto quello che c'è da sapere su Cosa si può fare e Cosa non si può fare mentre sono in corso gli esami e come organizzarsi per non ...