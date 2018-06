Atalanta | nuovo “assalto” per l’attacco | Percassi vuole accontentare il Gasp

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Trattativa per l’attacco dell’erini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso,erini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che la Gazzetta dello sport ha rivelato oggi un contatto con la Sampdoria per Zapata. Il centravanti colombiano, a detta del suo agente, sta bene alla Samp e non ha necessità di muoversi, ma a fronte di un’offerta d’alto livello la società potrebbe vacillare. L’potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni di euro per l’acquisto del centravanti colombiano. L'articolo“assalto” per l’attacco: ...