ilfattoquotidiano

: Astrofisico a Miami: “Qui la meritocrazia è una cosa seria. In Italia ostentare ignoranza fa quasi figo” - fattoquotidiano : Astrofisico a Miami: “Qui la meritocrazia è una cosa seria. In Italia ostentare ignoranza fa quasi figo” - italianaradio1 : “La mia università mi paga in un anno quello che in Italia non prenderei in quattro”. L’università di Nico Cappellu… - italianaradio1 : Astrofisico a Miami: “Qui la meritocrazia è una cosa seria. In Italia ostentare ignoranza fa quasi figo” -

(Di domenica 10 giugno 2018) “La mia università mi paga in un anno quello che innon prenderei in quattro”. L’università di Nico Cappelluti, 39enne di Bellaria, è quella di. Da lì oggi guida la sua equipe di ricercatori, dopo avere ricevuto una mail nel 2015 che gli ha cambiato la vita. Veniva da quasi cinque anni parcheggiato in ufficio, costretto a vivere ogni anno con l’ansia del rinnovo di un assegno di ricerca col quale mantenere la famiglia. Fino a quando arriva un messaggio della professoressa Meg Urry, che lo vuole con sé allo Yale Center of Astronomy, in una delle università più prestigiose al mondo. “Lì a New Haven, oltre a fare ricerca, ho imparato come funziona il mondo delle grandi università americane, sviluppando ad esempio un concetto piuttosto sconosciuto in: quello di mentoring”. Cioè la condivisione dell’esperienza per favorire la crescita ...