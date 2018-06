Arsenal | il saluto di Lichtsteiner al calcio italiano

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Stephanha scelto di firmare con l’durante le scorse settimane di trattative dopo essersi svincolato dalla Juventus Stephanha deciso di lasciare la nostra Serie A per volare in Premier League, dove ad attenderlo ci sarà un’esperienza senz’altro intrigante con la maglia dell’. L’ex calciatore della Juventus, interpellato da Skysport, ha salutato il nostro campionato: “L’Italia mi mancherà tanto, sono stato bene alla Lazio e ancora meglio alla Juventus. Tornerò sicuramente per le vacanze e per rivedere amici. L’è un grande club e ha un bellissimo progetto, simile a quello di sette anni fa della Juventus, quando avevamo come obiettivo tornare subito in Champions League”. Buona fortuna dunque a, uno dei calciatori più vincenti degli ultimi anni nel nostro ...