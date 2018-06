Arrigo Boito cento anni senza un maestro del libretto d’opera

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Cent’fa morì. Nato a Padova nel 1842, fu letterato, critico, librettista, compositore. Cosmopolita e poliglotta, fu uno dei giovani intellettuali irrequieti, i cosiddetti “Scapigliati”, che denigravano i languori del romanticismo italiano e il provincialismo della nostra letteratura. Con l’attrice Eleonora Duse, dal 1887 al 1898, intessé un rapporto amoroso e intellettuale intensissimo. Ventiduenne, condensò in quattro punti un programma incendiario di rinnovamento del melodramma italiano. L’opera in musica, per, doveva: 1. obliterare la “formula”; 2. creare la “forma”; 3. attuare il più vasto sviluppo tonale e ritmico possibile; 4. incarnare il dramma. L’attacco era implicitamente rivolto contro Verdi. La “formula” alla quale alludeva era rappresentata dalle convenzioni di cui il melodramma dell’Ottoera intessuto, le stesse che ne assicuravano la vitalità ...