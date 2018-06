Aquarius | l' Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti Conte | «Siamo soli»

Aquarius - l'Italia accusa Malta. Conte : 'Non assicurano i soccorsi'. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il 'porto sicuro' più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, che il ministro Salvini ...

Aquarius - ambasciatrice maltese in Italia : “Non c’entriamo nulla. Salvini ha ragione sui migranti - ma basta provocazioni” : “Non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda. E anche se Matteo Salvini mi piace, ha sbagliato: deve smetterla di fare dichiarazioni provocatorie“. L’ambasciatrice maltese in Italia, Vanessa Frazier, è intervenuta sul caso della nave Aquarius, che ha a bordo oltre 600 migranti, e il ministro dell’Interno non vuole far attraccare in Italia. Raggiunta telefonicamente da The Post Internazionale, la diplomatica spiega che ...

Migranti - Malta a Italia : 'Non siamo competenti sul caso Aquarius' : "Il salvataggio" della nave Aquarius "è avvenuto nell'area di ricerca e salvataggio libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento a Roma. Malta non ha competenza su questo caso". Lo ha ...