Aquarius | a bordo della nave anche 11 bimbi e 7 donne incinte

Migranti - a bordo dell'Aquarius : gli scatti del salvataggio : Le immagini catturate dalla ong Sos Mediterranee a bordo della nave Aquarius riprendono alcuni momenti del salvataggio deigli oltre 600 Migranti nelle ultime ore. La nave è al centro di un braccio di ...

Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 migranti a bordo : Il titolare del Viminale ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi per comunicare che il porto della Valletta è…

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...

Migranti, bimbo nasce a bordo della nave Aquarius: si chiama Miracolo

Migranti - bambino nasce a bordo della nave Aquarius : si chiama Miracle : Un bambino è nato ieri a bordo della nave Aquarius, l'imbarcazione di ricerca e soccorso gestita in partnership da Medici Senza Frontiere , Msf, e Sos Mediterranee, dove la sua mamma era stata ...

Migranti - duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle : Ne hanno soccorsi in mare 69 ma adesso a bordo della Aquarius di Sos Mediterranee, in navigazione verso il porto di Catania dove arriverà domani mattina, sono in 70. L'ultimo arrivato si chiama ...

Migranti - duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle : Navi della Marina italiana e delle ong impegnate in otto operazioni di soccorso. Preoccupa l'aumento del flusso dalla Tunisia

