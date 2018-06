Anthony Bourdain morto suicida | l' ex Asia Argento in lutto La mamma | “L' ex moglie si

Morto lo chef statunitense Anthony Bourdain - aveva cucinato anche per Obama : Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di suicidio quello avvenuto la notte di venerdì 8 giugno presso un hotel francese. Lo chef si trovava in loco per girare le scene di un suo programma 'Parts Unknown', noto anche in Italia come 'Cucine segrete'. A trovarlo privo di vita è stato il suo amico Eric Ripert, anche lui chef francese. Ecco la dichiarazione della CNN: 'È con immensa tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega ...

Asia Argento - alle audizioni di X Factor il giorno dopo il grave lutto per la morte di Anthony Bourdain : di Veronica Cursi A 24 ore dalla tragica notizia del suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain , Asia Argento si presenta a Pesaro per registrare le prime audizioni di X Factor dove quest'...

Asia Argento - la scelta impensabile : dove si è presentata poche ore dopo la tragica morte di Anthony Bourdain : Il lavoro per superare un trauma straziante. Asia Argento ha scelto di rispettare gli impegni presi con la produzione di X Factor e si è presentata regolarmente alle prime audizioni del talent ...

X Factor 2018 : Asia Argento in lutto per la morte di Anthony Bourdain non manca alla prima tappa di Audizioni : X Factor 2018 Asia Argento non ha perso soltanto un fidanzato, ma il suo amore, la sua roccia, il suo protettore. E’ così che ha ricordato Anthony Bourdain, morto suicida in una camera di albergo a Strasburgo due giorni fa, ventiquattro ore prima del debutto dell’attrice a X Factor 2018. La neo giurata, nonostante il lutto, non è voluta mancare alle Audizioni di Pesaro. Il nostro giudice @AsiaArgento, nonostante stia vivendo un ...

Morte Anthony Bourdain - si è ucciso con la cinta dell’accappatoio : Anthony Bourdain si è ucciso nel bagno della sua camera d’albergo usando la cinta di un accappatoio. E gli investigatori non hanno alcuna ragione di credere che ci siano terze persone coinvolte. Dunque, sentenzia il procuratore di Colmar, “il caso è chiuso”. Ma restano aperti tanti quesiti per un gesto che resta inspiegabile anche per i familiari e gli amici più stretti del celebre chef, diventato una amatissima star della ...

Anthony Bourdain morto suicida - Asia Argento insultata : «Abbracciavi un altro - non ti senti in colpa?» : Non solo il dolore per il suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, trovato impiccato in una stanza d'albergo in Francia. Adesso Asia Argento deve affrontare anche gli insulti...

Anthony Bourdain si è ucciso nel bagno usando la cinta di un accappatoio : Anthony Bourdain si è ucciso nel bagno della sua camera d'albergo usando la cinta di un accappatoio. E gli investigatori non hanno alcuna ragione di credere che ci siano terze persone coinvolte. Dunque, sentenzia il procuratore di Colmar, «il caso è chiuso». Ma restano aperti tanti quesiti per un gesto che resta inspiegabile anche per i familiari e gli amici più stretti del celebre chef, diventato una amatissima star della televisione.--Da un ...

Suicidio di Anthony Bourdain - su Facebook il ricordo di Piero Pelù : Firenze, 9 giugno 2018 - "Lacio drom , buon viaggio, ndr, Tony Bourdain , parlare a tavola con te ed Asia di ottima e semplice cucina, di pessima politica, di Botticelli e di Iggy Pop è stato un ...

Anthony Bourdain - procuratore : nessun dubbio su suicidio : "Non ci sono elementi che indichino che qualcuno sia entrato nella stanza". Il noto chef si è ucciso con la cinta dell'accappatoio

