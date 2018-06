Ancora furto dati Facebook | rivelati numeri di telefono amici e dettagli sulla vicinanza

Ancora paura a Fidene : nuovo tentativo di furto in abitazione : Roma: polizia indaga su quanto accaduto Roma – Nuovamente tensione e paura a Fidene. Nella serata di ieri altro tentativo di scasso in un’abitazione della zona. Episodio avvenuto in via Pieve a Nievole. Il tutto arriva solo a qualche giorno di distanza dalla violenta rapina in casa subita da un anziano preso a bastonate dai ladri nella vicina via San Gimignano. Ieri sera i ladri hanno rotto il vetro di una finestra per entrare ...