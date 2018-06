Amministrative | alle ore 19 affluenza nel Lazio al 46 | 11% e del 41 | 39% in Lombardia

Elezioni Amministrative in Campania - alle 19 affluenza al 44 - 41% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l' affluenza registrata alle 19 Nel dettaglio: AQUILONIA 38,02 AVELLINO ...

Elezioni Amministrative in Campania - alle 19 affluenza al 44 - 41% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l' affluenza registrata alle 19 Nel dettaglio: AQUILONIA 38,02 AVELLINO ...

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018/ Video - Amministrative : chi ha più da perdere? : COME si VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018 Amministrative : urne aperte d ALLE ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino ALLE ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni Amministrative in Campania - alle 12 affluenza al 19 - 68% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l' affluenza registrata alle 12 Nel dettaglio: AFRAGOLA = 21,10 ...

Elezioni Amministrative in Campania - alle 12 affluenza al 19 - 68% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l' affluenza registrata alle 12 Nel dettaglio: AFRAGOLA = 21,10 ...

Amministrative - alle 12 affluenza 19 - 82% : 13.08 L' affluenza alle urne per le Amministrative alle ore 12 è stata del 19,82%, in crescita rispetto alla precedente consultazione, quando si era fermata al 14,48% Il dato, raccolto dal Viminale, riguarda 623 dei 760 comuni chiamati alle urne.

Come si vota alle elezioni comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative : urne aperte d alle ore 7:00 di questa mattina . Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Dove e come si vota alle elezioni Amministrative di oggi : Nuovo chiamata alle urne per 6 milioni e 749 mila italiani. Domenica 10 giugno (eventuale ballottaggio due settimane più tardi, il 24), appuntamento con le amministrative in 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia e in Sardegna. Seggi aperti dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I nuovi sindaci Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei ...