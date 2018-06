Amici 17 | lunedì la finale | ospiti | Hauser | Emma | Elisa | Michele Bravi e Alessandra

Finale Amici 2018 - anticipazioni lunedì 11 giugno : gli ospiti : La scelta degli ospiti per la Finale di Amici 2018, le anticipazioni vi riveleranno chi sono, la dice lunga sull'impronta che Maria De Filippi ha deciso di dare alla serata in cui verrà eletto il vincitore della 17esima edizione. Mancano pochi giorni ormai e i dettagli, anzi per meglio dire la scaletta della puntata Finale verrà rivelata un po' alla volta, anche se con gli ospiti che ci saranno pensiamo che lo spettacolo esterno alla gara ...

Amici 17 - la finale : Gli ospiti di lunedì 11 giugno : lunedì 11 giugno alle ore 21.00 ci sarà la finale del talent show condotto da Maria de Filippi, Amici, giunto alla 17° edizione. Anticipazioni ed ospiti di Amici 17, la finale Gran finale di Amici 2018, il serale. Una delle cose che attendono di più gli appassionato del talent show di canale 5 è quella si sapere gli ospiti vip della puntata. Secondo le ultimissime anticipazioni nello studio di Canale 5 sono previste le ospitate ...

Amici 2018 : la finale lunedì 11 giugno : Amici 2018 Non solo il Grande Fratello. Se la finale del reality di Barbara D’Urso viene anticipata a lunedì 4 giugno, anche Amici – che si allunga di una puntata rispetto a quanto programmato inizialmente – cambia il giorno di messa in onda. Così come successo per la terzultima puntata (spostata a causa della finale di Champions League Real Madrid-Liverpool), il Serale di Amici 2018 abbandona definitivamente il sabato anche ...

Amici 17 - Maria De Filippi : «La finale ci sarà lunedì 11 giugno» - i dubbi dei fan su twitter : 'La finale di Amici andrà in onda l'11 giugno prossimo, saranno in quattro i ragazzi che vi parteciperanno', l'annuncio arriva direttamente da Maria De Filippi di rosso vestita all'inizio della ...

Quando va in onda la finale di Amici 2018?/ La data è un enigma : lunedì 11 giugno l'ipotesi più quotata - ma... : Quando va in onda la finale di Amici 2018? Dubbi sulla data e due possibili ipotesi in ballo: venerdì 9 o lunedì 11 giugno. L'enigma conquista il web.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:04:00 GMT)