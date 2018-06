Altro terremoto nel calcio italiano | classifiche pronte ad essere ribaltate | nuove

calcioweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) Sono ore caldissime per quanto riguarda il, in particolar modo nelle ultime ore nuovoche rischia di riscrivere leper il prossimo campionato. Una situazione delicata è sicuramente quella che riguarda il Parma, la nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non “eccedere” con l’agonismo, data l’impossibilità di arrivare ai playoff. A denunciare i fatti, sono stati proprio due calciatori spezzini, De Col e Masi, i quali si sono rivolti alla Procura Federale per evitare l’omessa denuncia. I due calciatori avrebbero ricevuto da Calaiò e Ceravolo messaggi ‘sospetti’ prima della gara ed i due attaccanti del Parma sarebbero stati già ascoltati dalla ...