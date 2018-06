Alto Adige | escursionista trovato morto in Valle Aurina

Incidenti in Montagna : escursionista morto in Alto Adige : In Alto Adige è stato trovato senza vita dal soccorso alpino il corpo di un escursionista, precisamente in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Il 57enne Altoatesino era uscito ieri mattina per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella frazione San Giorgio, a circa 3.000 metri di quota. Sul posto i carabinieri e il soccorso alpino con l’elicottero Pelikan 1. L'articolo Incidenti in ...

La Germania lascia l'Alto Adige : La nazionale tedesca ha terminato nel tardo pomeriggio il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Per due settimane la squadra guidata dal ct Joachim Loew si è preparata ai mondiali 2018 nel centro ...

Strada vino Alto Adige fa tappa alle Cantine Kellerei Auer di Ora : Roma, 4 giu. , askanews, Per la prima volta le Cantine Kellerei Auer di Ora, sede di Schenk Italian Wineries, diventano tappa raffinata sulla Strada del vino dell'Alto Adige. Sabato 9 giugno, dalle 17 ...

Traffico : code su A22 in Trentino Alto Adige : BOLZANO. code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero si registrano da metà mattina in Alto Adige, tra il Brennero e Vipiteno. In direzione sud ci sono tre chilometri di coda e in direzione ...

Germania prepara mondiali in Alto Adige : La nazionale tedesca ha iniziato il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Fino al 7 giugno la squadra guidata dal ct Joachim Loew si allenerà nel centro sportivo ‘Maso Ronco’ ad Appiano, alle porte di Bolzano. Oltre 200 giornalisti, soprattutto tedeschi, sono accreditati per seguire i preparativi della squadra campione del mondo in carica. Il 2 giugno è in programma un’amichevole con l’Austria a Klagenfurt. ...

Escursioni a piedi e in bici per grandi e piccini : ecco le proposte in Alto Adige : Vivere la vacanza in famiglia come mai prima. Divertirsi nella natura incontaminata tra un’escursione e una pedalata, una coccola e una nuova scoperta. Questa è l’estate attiva nei Familienhotels Südtirol in Alto Adige, le 25 strutture specializzate nelle vacanze per la famiglia. Il programma di quest’anno è come sempre ricco di attività all’aria aperta da fare insieme o separatamente, nel rispetto della libertà di genitori e figli. Con ...

Bomba carta e simboli nazisti contro il centro profughi in Alto Adige : Azione di sconosciuti durante la notte contro il centro che ospita una quarantina di richiedenti asilo ad Appiano. Lasciato anche un cartello con simboli nazisti. Ferma condanna del grave atto intimidatorio nei confronti delle persone richiedenti asilo e degli operatori da parte della Provincia di Bolzano.Continua a leggere

La Val Gardena è il primo e unico “Approved Bike area” dell’Alto Adige : Val Gardena: L’unica “approved Bike area” dell’Alto Adige. Un’ampia rete di tracciati nello imperdibile delle Dolomiti La Val Gardena è il primo e unico “Approved Bike area” dell’Alto Adige e per chi ama la mountain-Bike tantissimi sono i percorsi a disposizione. Un’ampia rete di tracciati per oltre 600 km attende gli amanti della mountain-Bike, al cospetto di uno scenario particolarmente suggestivo, che consente di ...

Alto Adige - estate attiva all’Hotel Tratterhof : escursioni e relax tra yoga e pilates immersi nella natura : In estate fare attività outdoor, godersi il sole e le lunghe giornate calde è indispensabile per l’equilibrio psicofisico. Per questo durante la stagione più bella dell’anno la famiglia Gruber-Hinteregger, proprietaria dell’Hotel Tratterhof a Maranza in Alto Adige, offre ai suoi ospiti un vario programma di escursioni guidate che partono direttamente dall’Hotel. La posizione della struttura, a 1500 m di altitudine sopra la città di Bressanone, è ...

Maltempo Trentino Alto Adige : tornano neve e freddo : Temperature in calo, piove a fondovalle, nevica intorno ai 1.500 metri: questa la situazione in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1.500 metri dove si registrano temperature prossime allo zero. La colonnina di mercurio è calata anche a fondovalle. A Bolzano e Trento si rilevano 12°C. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: tornano neve e freddo sembra essere il primo su Meteo Web.