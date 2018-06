Altafini si racconta | Prendo la pensione sociale ma devo continuare a lavorare

ilgiornale

(Di domenica 10 giugno 2018) Joséè un ex calciatore italo-brasiliano di ruolo attaccante. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle del Milan, della Juventus e del Napoli. Ha anche giocato sia con la nazionale brasiliana che con quella della nazionale italiana, vincendo il Mondiale, con i verdeoro, del 1958.compirà 80 anni il prossimo 24 luglio e ai microfoni del Corriere della Sera si èto: "Sono stato fortunato perché ho avuto una vita bellissima, tutto quello che sognavo mi è capitato. Ho sposato la donna che amavo e fatto il lavoro che desideravo. Mi sembrava tutto facile, regalato".ha poito che sta ancora lavorando e che percepisce unadi settecento euro: "Il mio lavoro? L"azienda di erba sintetica non è mia, magari. Io aiuto, trovo clienti, faccio, promuovo. Sono testimonial. L"erba sintetica è il futuro, altro che il fango dove ...