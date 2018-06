Altafini con una pensione di 700 euro al mese è l' uomo più ricco del mondo

Altafini si racconta : "Prendo la pensione sociale ma devo continuare a lavorare" : José Altafini è un ex calciatore italo-brasiliano di ruolo attaccante. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle del Milan, della Juventus e del Napoli. Ha anche giocato sia con la nazionale brasiliana che con quella della nazionale italiana, vincendo il Mondiale, con i verdeoro, del 1958. Altafini compirà 80 anni il prossimo 24 luglio e ai microfoni del Corriere della Sera si è racconta to: "Sono stato fortunato perché ho avuto una ...

José Altafini : "Devo lavorare per vivere - ma sono contento" : "Una vita bellissima, tutto quello che sognavo mi è capitato. Ho sposato la donna che amavo e fatto il lavoro che desideravo. Mi sembrava tutto facile, regalato". Si racconta liberamente, in un'intervista al "Corriere della Sera", José Altafini , ex calciatore brasiliano, poi naturalizzato italiano, che ha militato nelle squadre di Milan, Juventus e Napoli, pronto a festeggiare gli 80 anni il prossimo 24 luglio.Non stavo lì ...

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...